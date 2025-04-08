Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Ekseninde 'Kıt Su Kaynakları Altında Tarımsal Verimliliğin İyileştirilmesi Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Ekseninde 'Kıt Su Kaynakları Altında Tarımsal Verimliliğin İyileştirilmesi Toplantısı' kapsamında; IFAD Başkan Yardımcısı Sayın Federica Diamanti, Kenya Su, Sanitasyon ve Sulama Bakanı Sayın Eric Muriithi Mugaa ile Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanlığı Devlet Sekreteri Sayın Alpha Ba'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkenin temsilcileriyle bir araya geldik. Görüşmelerimizde Güney-Güney kapsamında yürütülen projeleri ele aldık. Tüm ülkelerin yaşadığı ortak sorunlar olan kuraklıkla mücadele, su kaynaklarının azalması, gıda arz güvenliğinin sağlanması gibi konularda; başta Ar-Ge, inovasyon ve teknolojinin kullanımı olmak üzere iş birliğinin sağlanmasını vurguladık. Ayrıca; ülkelerimiz arasında teknik personel ve tecrübe paylaşımı sağlayabileceğimizi belirttik" ifadelerini kullandı.

'ÇÖLLEŞMEYİ ÖNLEMEK TEK BAŞINA MÜMKÜN DEĞİL'

İklim değişikliği, gıda güvenliği ve su kıtlığının, sınır ötesi sorunlar olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Özellikle Konya bölgesinin iklim olarak Afrika'nın pek çok bölümüne benzer iklim ve toprak özellikleri olması sebebiyle, yetiştirilen bitki türleri, ağaçlandırma ve kulaklıkla mücadele faaliyetleri alanında bire bir uygulama örnekleri üzerinde çalışılabileceğini istişare ettik. Vicdanların hızla çölleştiği dünyamızda, su kıtlığını ve toprağın çölleşmesini önlemek tek başına mümkün değildir. İklim değişikliği, gıda güvenliğinin tehdit altında olması ve su kıtlığı, sınırlar ötesi sorunlardır. Bu sorunlarla mücadele etmek, hepimizin sorumluluğundadır" dedi. (DHA)