İstanbul, Haziran ayına kültür ve sanatla başlıyor. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında St. Petersburg Eifman Balesi, 2 ve 3 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) “Rus Hamlet” gösterisiyle sahne alacak. Boris Eifman’ın koreografisini yaptığı eser, Shakespeare'in Hamlet’i ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki benzerlikleri merkezine alıyor.

AKM’de ayrıca 2-5 Haziran tarihleri arasında “Maria” ve “Öldürdüğün Şeyler” filmleri izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro sahnelerinde yoğun program

Zorlu PSM’de “Kel Diva” ve “Afife” oyunları 2 ve 3 Haziran’da, “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” oyunu ise 3 Haziran’da sahnelenecek.

Guns N' Roses İstanbul’da konser verecek

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde ise 2 Haziran’da Emir Can İğrek, 6 Haziran’da Simge konser verecek.

AKM’de 3 Haziran’da Bahar Konseri, Çimen Yalçın, Mustafa Gökay Ferah, Neşe Demir ve Tekin Büyükkaya’nın solistliğinde gerçekleşecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) 4 Haziran’da “Kıtanın Ahengi: Avrupa’dan Polonya Müziği” konseri düzenlenecek. Gökhan Türkmen ise 4 Haziran’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, 7 Haziran’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da hayranlarıyla buluşacak.

İstanbul’da dikkat çeken sergiler

Dr. Nevzat Yıldırım’ın “İstanbul’u Sevmek” adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Mizan” sergisi, Hattat Savaş Çevik’in öğrencilerinin hat eserlerini İstanbul Tasarım Merkezi’nde sergiliyor.

İslam Bilim Tarihi” sergisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Yerleşkesi’nde ziyaret edilebiliyor.

Rauf Tuncer’in “Otağ” adlı sergisi, Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde açıldı.

Pera Müzesi’nin 20. yılına özel “Sıradışı Minas” sergisi, çini ve seramik tarihine ışık tutuyor.

“İstanbul’un Aydınlık 100’ü” sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde 21 Kasım’a kadar görülebilecek.

“3. Uluslararası Yeditepe Bienali”, 18 Haziran’a kadar Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarları ve Nuruosmaniye Camisi Mahzeninde sanatseverleri ağırlıyor.

Seyed Davoud’un “HAY-AT” adlı resim sergisi, 12 Haziran’a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açık kalacak.

“Zuhurat” sergisi, ebru ve minyatür sanatını 15 Haziran’a kadar Milli Saraylar Resim Müzesi’nde bir araya getiriyor.

“Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi, Salt Beyoğlu’nda 10 Ağustos’a kadar açık olacak.

“Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası” sergisi, 11 Temmuz’a kadar Rami Kütüphanesi’nde gezilebilecek.

İstanbul Modern’de Ömer Uluç’un kapsamlı retrospektifi “Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisi 12 Aralık’a kadar görülebilecek.