Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, amatör model gemi yapımcısı Reşat Demirci’nin hazırladığı “Tarihi Gemi Maketleri” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Reşat Demirci’nin 15 yıllık titiz çalışması sonucu ortaya çıkan “Gemilerle Türkiye” sergisi, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan Türkiye’nin denizcilik tarihine ışık tutan önemli gemilerin birebir maketlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergide, Türk denizcilik tarihinin sembolü haline gelmiş Ertuğrul Fırkateyni, Osmanlı’nın güçlü savaş gemilerinden Barbaros Zırhlısı, Birinci Dünya Savaşı sırasında önemli görevler üstlenen Midilli, Milli Mücadele’nin simgesi Bandırma Vapuru, Kurtuluş Vapuru, Sirius 1876 ve Marmaris Tırhandili gibi toplam 27 tarihi gemi maketi yer alıyor.

Her maket, büyük bir ustalıkla ve ayrıntısına sadık kalınarak hazırlanmış olup, ziyaretçilere denizcilik tarihinin önemli kesitlerini anlatıyor. Reşat Demirci, sergi süresince konuklara eserlerin yapım süreçlerini detaylarıyla anlatarak hem tarih hem de modelcilik alanında bilgi veriyor.

Ziyaretçiler, sergi sayesinde sadece görsel bir şölen yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin denizcilik geçmişine dair önemli bilgiler edinme fırsatı da buluyor.

Çankaya Belediyesi’nin kültürel faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bu sergi, 25 Mayıs’a kadar Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gezilebilir. Denizcilik tarihine merak duyan herkesin mutlaka ziyaret etmesi önerilen sergi, hem tarih severlere hem de modelcilik tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.