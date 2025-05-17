Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturmada sona yaklaştı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 19 Kasım 2023’te yapılan şikayet başvurusu sonrası dosya, yetkisizlik kararı ile 22 Aralık 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Ankara Başsavcılığı, 2024 yılı başında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında "oylamaya hile karıştırma" suçundan soruşturma başlattı.

114 Kişi Şüpheli Olarak Kaydedildi

Soruşturma sürecinde, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, kamuoyuna yaptıkları açıklamalar nedeniyle tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca, kurultayda oy kullanan bazı CHP üyeleri ve delegeler de tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Bu beyanlar doğrultusunda 114 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılık, kurultayda bazı isimlere menfaat sağlandığı iddialarını inceleyerek, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) delege listelerini soruşturma dosyasına ekledi. MASAK tarafından sağlanan raporlar, Tapu ve Kadastro ile SGK’dan alınan kayıtlar ve döviz bürolarındaki güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada yer aldı.

Bu kapsamda, soruşturmaya konu olan kişi ve şirketlerin 1 Ağustos 2023 - 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki mali işlemleri, mal edinimleri ve kripto varlık hesaplarına ilişkin kayıtlar incelendi.

Kurultay Gününe Ait Görüntüler İncelendi

Soruşturma kapsamında kurultay günü çekilen medya görüntüleri de analiz edildi. Salonda çekilen yayınlanmamış kayıtlar da dahil olmak üzere tüm görüntüler dava dosyasına eklendi.

Tanık beyanlarında adı geçen ve delegelerin konakladığı otelin güvenlik kamerası kayıtları da talep edildi ancak otel yönetimi, kamera sisteminin yalnızca 1 ay kayıt tutabildiğini belirterek istenen tarihe ait görüntülerin mevcut olmadığını bildirdi.

Toplanan deliller doğrultusunda, Kemal Kılıçdaroğlu bu kez “mağdur” sıfatıyla yeniden ifadeye çağrıldı.

Özgür Özel ve 8 Milletvekilinin Dosyası Ayrıldı

Başsavcılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı göndererek aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 51 kişinin iletişim trafiğini ve baz istasyonu kayıtlarını talep etti. Ayrıca, milletvekilleri Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer’in dosyaları ayrılarak "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" kapsamında Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na devredildi.

Soruşturmayı yürüten savcının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine sevk edileceği öğrenildi.

Kurultayın İptali Davası 26 Mayıs’ta Görülecek

Diğer yandan, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Birleştirilen dosyanın duruşması 26 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.