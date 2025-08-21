İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu, mesajında haklarında açılan davaların, birçok kişinin haksız biçimde tutuklanmasına yol açtığını belirterek, bu süreçlerin “karanlık odakların kirli hesaplarına hizmet ettiğini” savundu.

İmamoğlu, Fatih Keleş’e kurulan tuzağın açığa çıktığını ve bu kumpasların arkasında sürekli yeni planlar üreten odakların bulunduğunu ifade etti. Milletine seslenen İmamoğlu, bu odakları tanımaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"Kumpaslara Karşı Dikkatli Olun"

Cezaevindeki yol arkadaşlarına da uyarıda bulunan İmamoğlu, “Siyaset–yargı–avukat–medya ekseninde kurulan kumpaslara karşı dikkatli olun. Şüpheli her olayı yazılı ve tarihli şekilde avukatlarınıza bildirin” dedi.

Devlet kurumlarına da çağrı yapan İmamoğlu, Adalet Bakanlığı, Türk yargısı ve güvenlik güçlerine seslenerek, “Bu feryadımız milletimizin sesi, adaletin haykırışıdır. Türkiye’nin geleceği için adaletin yeniden tesisi zorunludur” ifadelerini kullandı.