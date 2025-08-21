BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 145,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,21 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 1,29 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içerisinde 18 Temmuz 2024'teki 11.252,11 puan rekorunu geçip 11.334,48 puan seviyesine ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Aynı zamanda kapanış rekorunu da tazeleyen BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle 22 Temmuz 2024'deki 11.172,75 puan seviyesinin üzerinde 11.313,90 puandan günü tamamladı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste ikinci haftada rekor kırarak, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu aktardı.