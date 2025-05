Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapacak Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP) yetiştirmek amacıyla gönüllü subay ve astsubaylara yönelik eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda, Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı tarafından, AKİP olmak isteyen personele ‘Personel Kurtarma (PK) Temel Eğitimi’ ile uçucu personele NATO standartlarında ‘Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma Eğitimleri’ veriliyor.

52 hafta süren eğitim programının 8 haftasını kapsayan Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi ise Akhisar Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, eğitim sürecinde önce dikey rüzgar tünelinde havaya alışma ve paraşüt katlama becerilerini kazanıyor. Ardından 10 bin fit yükseklikten tam teçhizatla atlayış yaparak paraşüt eğitimini tamamlıyor.

Eğitimin içeriğine ilişkin bilgi veren Binbaşı Emre Ercan, personelin her türlü doğa ve tehdit koşuluna hazırlıklı hale getirildiğini belirtti. Binbaşı Ercan, “Bu süreçte her bir kursiyer, her türlü doğa şartında, barışta, savaşta ve tehdit seviyesi ne olursa olsun kazazede durumları oluşan personeli dost topraklara yeniden getirmek üzere eğitim alırlar. Fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu olan bu eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlerimiz, kıtalarına harbe hazır bir şekilde katılırlar ve kendilerine verilecek her türlü göreve hazırlıklı olurlar” dedi.

Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi'nin detaylarını da aktaran Ercan, kursiyerlerin gece görüş gözlükleri ve oksijen sistemleriyle yüksek irtifadan nokta hedeflerine sızma harekâtı icra edebilecek seviyeye geldiklerini ifade etti. “Bu konuda dünyadaki en iyi eğitimlerden birisini alan kursiyerlerimiz... her bir kursiyerimiz bu eğitimin sonunda taktik paraşütlerle 65 atlayış yaparak mezun olmaktadır” diyen Ercan, bu başarının alanında uzman öğretmenlerin birebir ilgisiyle sağlandığını vurguladı.

Binbaşı Ercan, eğitim sürecinin 8 haftalık kısmına dair teknik ayrıntıları da paylaştı. Eğitimlerin ilk iki haftasında yer eğitimi verilirken, sonraki altı haftada atlayışlar gerçekleştirilmekte. Kursiyerler eğitimlerinin ilk safhalarında iki öğretmen eşliğinde atlayış yapıyor, yeterlilik kazandıklarında ise tek başlarına atlayışlara geçiyor. Yaklaşık 10 bin fit irtifadan yapılan atlayışlarda, 4 bin 500 fit seviyesinde paraşütler açılıyor. Kursiyerlerin paraşütlerini kendilerinin katlaması da eğitimin önemli bir parçasını oluşturuyor.