İngiltere’nin reklam düzenleyicisi Reklam Standartları Kurumu (ASA), Sanex marka duş jeli için hazırlanan televizyon reklamını yasakladı. Kurum, reklamın “beyaz tenin siyah tenden üstün olduğu” şeklinde yorumlanabileceğini açıkladı.

Haziran ayında yayınlanan reklamda, cildi çatlak ve kırmızı çizik izleriyle kaplı siyah bir model ile pürüzsüz beyaz bir model gösterildi. Reklam, siyah ciltteki sorunları vurgularken, beyaz cildin ürünle “düzeldiği” izlenimi veriyordu. ASA, bu durumun olumsuz ırksal stereotiplere yol açabileceğini belirtti.

Colgate-Palmolive, reklamın kapsayıcı ve ürünün herkese uygun olduğunu göstermek amacıyla hazırlandığını savundu. Reklamı onaylayan televizyon ajansı Clearcast de benzer şekilde reklamın olumsuz bir ırksal mesaj taşımadığını ifade etti. Ancak ASA, reklamın “ciddi hakarete neden olabilecek” bir stereotip içerdiği sonucuna vardı ve yayının durdurulmasına karar verdi.