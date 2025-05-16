2007 yılında Ankara'da CEPA AVM'yi inşa ettirerek bölgeye önemli bir ticaret ve yaşam alanı kazandıran İsmet Celebcioğlu, yaptığı hayır işleri ve bağışlarla da toplumda takdir edilen bir iş insanıydı.

Üstünçelik şirketinin sahibi İsmet Celebcioğlu'nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

İş ve hayırseverlik alanında bıraktığı izlerle anılacak olan Celebcioğlu’nun vefatı, yalnızca yakın çevresinde değil, Türkiye genelinde iş dünyasında da derin bir üzüntü yarattı.