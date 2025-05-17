Ligde oynadığı 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 78 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, bu karşılaşmada en az 1 puan alması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Ligde Son 8 Maçını Kazandı

Son yenilgisini 29 Mart’ta Beşiktaş’a karşı alan Galatasaray, lig ve kupada çıktığı son 8 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte:

25 gol attı , sadece 4 gol yedi

Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor’u mağlup etti

Kupada Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor’u eledi

RAMS Park'ta 16 Maçtır Bileği Bükülmüyor

Galatasaray, RAMS Park’taki son 16 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda:

13 galibiyet

3 beraberlik

Son yenilgi: Geçen sezon Fenerbahçe (0-1)

İlk Yarıdaki Maçta Galatasaray Farklı Kazanmıştı

İki takım sezonun ilk yarısında Kayseri’de karşılaştı, maçtan Galatasaray 5-1 galip ayrıldı.

Goller:

Osimhen (2)

Barış Alper Yılmaz (2)

Yunus Akgün

Kayserispor’un tek golünü Stephane Bahoken attı.

Galatasaray'da Eksik Yok, Kadro Tam

Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Kayserispor maçı öncesi tüm oyuncular Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek durumda.

Taraftardan Büyük İlgi: Maç Kapalı Gişe

RAMS Park tribünleri tamamen dolacak. Taraftarlar, şampiyonluk ilanı ihtimali taşıyan bu karşılaşmanın biletlerini saatler içinde tüketti. Kombine ve loca sahiplerinin de büyük oranda stadyumda olması bekleniyor.

Galatasaray Gözünü Beşinci Yıldıza Dikti

Galatasaray, şampiyon olması durumunda:

Tarihinde 25. kez Süper Lig şampiyonu olacak

Türkiye’de formasına 5. yıldızı takan ilk takım unvanına ulaşacak

4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmaya devam edecek

Okan Buruk, Rekorları Alt Üst Etmeye Hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk halinde:

Teknik adam olarak üst üste 3. , toplamda 4. kez şampiyon olacak

Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez şampiyon olan 4. teknik direktör unvanını alacak

Türkiye Kupası dahil toplam 11. şampiyonluğuna ulaşacak

18. Sezonda da Türk Teknik Direktör Geleneği Sürüyor

Son 17 Süper Lig şampiyonluğunda da Türk teknik adamlar zirvede yer aldı. Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi halinde bu seri 18 sezona çıkacak.

6 Futbolcu İlk Kez Şampiyonluk Yaşayacak

Galatasaray'da ilk kez lig şampiyonu olmaya hazırlanan isimler:

Gabriel Sara

Ismail Jakobs

Eren Elmalı

Przemyslaw Frankowski

Ahmed Kutucu

Berat Luş