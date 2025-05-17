Ligde oynadığı 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 78 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, bu karşılaşmada en az 1 puan alması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, Ligde Son 8 Maçını Kazandı
Son yenilgisini 29 Mart’ta Beşiktaş’a karşı alan Galatasaray, lig ve kupada çıktığı son 8 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte:
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25 gol attı, sadece 4 gol yedi
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Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor’u mağlup etti
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Kupada Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor’u eledi
RAMS Park'ta 16 Maçtır Bileği Bükülmüyor
Galatasaray, RAMS Park’taki son 16 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda:
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13 galibiyet
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3 beraberlik
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Son yenilgi: Geçen sezon Fenerbahçe (0-1)
İlk Yarıdaki Maçta Galatasaray Farklı Kazanmıştı
İki takım sezonun ilk yarısında Kayseri’de karşılaştı, maçtan Galatasaray 5-1 galip ayrıldı.
Goller:
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Osimhen (2)
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Barış Alper Yılmaz (2)
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Yunus Akgün
Kayserispor’un tek golünü Stephane Bahoken attı.
Galatasaray'da Eksik Yok, Kadro Tam
Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Kayserispor maçı öncesi tüm oyuncular Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek durumda.
Taraftardan Büyük İlgi: Maç Kapalı Gişe
RAMS Park tribünleri tamamen dolacak. Taraftarlar, şampiyonluk ilanı ihtimali taşıyan bu karşılaşmanın biletlerini saatler içinde tüketti. Kombine ve loca sahiplerinin de büyük oranda stadyumda olması bekleniyor.
Galatasaray Gözünü Beşinci Yıldıza Dikti
Galatasaray, şampiyon olması durumunda:
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Tarihinde 25. kez Süper Lig şampiyonu olacak
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Türkiye’de formasına 5. yıldızı takan ilk takım unvanına ulaşacak
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4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmaya devam edecek
Okan Buruk, Rekorları Alt Üst Etmeye Hazır
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk halinde:
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Teknik adam olarak üst üste 3., toplamda 4. kez şampiyon olacak
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Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez şampiyon olan 4. teknik direktör unvanını alacak
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Türkiye Kupası dahil toplam 11. şampiyonluğuna ulaşacak
18. Sezonda da Türk Teknik Direktör Geleneği Sürüyor
Son 17 Süper Lig şampiyonluğunda da Türk teknik adamlar zirvede yer aldı. Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi halinde bu seri 18 sezona çıkacak.
6 Futbolcu İlk Kez Şampiyonluk Yaşayacak
Galatasaray'da ilk kez lig şampiyonu olmaya hazırlanan isimler:
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Gabriel Sara
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Ismail Jakobs
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Eren Elmalı
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Przemyslaw Frankowski
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Ahmed Kutucu
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Berat Luş