YOZGAT’taki Süreyya Bey Barajı’ndan Tokat’ın Zile ilçesine kadar uzanacak 24 kilometrelik kapalı sulama hattında, büyük çaplı CTP boruların döşeme çalışmaları başladı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, projenin saniyede 25 metreküp su taşıma kapasitesiyle 80 bin dekar tarım arazisini sulamaya açacağını belirtti.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, beraberinde AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, DSİ 7’nci Bölge Müdürü Göksal Buğra Çelik ve DSİ Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte, Tokat’ın Zile ilçesi ve Yozgat’ın Çekerek ilçesi arasında devam eden kapalı sulama sistemi boru döşeme çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 24 kilometre uzunluğundaki bu sistem, CTP malzemeden yapılan çapı 3 metre 80 santim olan borularla barajdan suyu bölgeye ulaştıracak. Tam kapasitede saniyede 25 metreküp su transferi sağlanacak.

Mustafa Arslan, “Bölgemiz için çok önemli bir proje. Yaklaşık 80 bin dekarlık Zile ilçemizdeki araziler kapalı sistemle sulanacak. Diğer illerle birlikte sulanan alan toplamda 370 bin dekara ulaşacak. Devlet Su İşleri ve Tarım Bakanlığımızın koordinasyonuyla yürütülen bu proje, Tokat tarımını güçlendirecek. Güncel maliyeti 12 milyar lira olan bu kısım tamamlandıktan sonra üçüncü etap ihalesine çıkacağız. Bu, gerçekten devasa bir çalışma” diye konuştu.