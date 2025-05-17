New York Knicks'in yıldız oyuncuları Jalen Brunson ve OG Anunoby, her biri 23 sayı ile takımına büyük katkı sağladı. Ayrıca, Mikal Bridges 22 sayı atarken, Karl-Anthony Towns da 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak farkı açan isimlerden biri oldu.

Celtics'te Jaylen Brown Tek Başına Mücadele Etti

Boston Celtics'te Jaylen Brown, 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu, ancak bu yeterli olmadı ve Celtics seriden elenmek zorunda kaldı.

Indiana Pacers İle Final Mücadelesi Başlıyor

New York Knicks, Doğu Konferansı finalinin ilk maçında perşembe günü Indiana Pacers ile karşılaşacak. Knicks, konferans finaline yükselmenin yanı sıra bu sezonki şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atmayı hedefliyor.