Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Bahçelievler'de bulunan ve ilin en eski ve en çok kullanılan buz pistlerinden biri olan BELPA Buz Pisti'nde yaşanan tadilat sorunları, sporcuları ve vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda aşırı yağışlardan dolayı pisti su basarken, kafe bölümünde elektrik kaçağı tespit edilmiş ve güvenlik gerekçesiyle kafe kapatılmıştı. Ancak üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen kafe halen açılmadı. Vatandaşlar, durumu sormak istediklerinde yetkililerden net bir bilgi alamadıklarını belirtiyor. Kafe kısmı kapalı olarak hizmet veren buz pistinde bugün tekrardan tadilat yapılacağı söylenildi. Yapılan incelemelerde pist zemininde bazı çökme problemlerinin oluştuğu ve bu nedenle acil müdahale gerektiği bildirildi.

Ankara’da buz sporlarına uygun tesis sayısının sınırlı olması, BELPA Buz Pisti’ni hem profesyonel sporcular hem de aileler için vazgeçilmez kılıyor. Ancak tesisin sık sık hizmet dışı kalması, özellikle yarışmalara hazırlanan sporcuların antrenman programlarını aksatıyor. Aileler ise çocuklarını uzak ilçelere götürmek zorunda kalıyor.

"HEP AYNI SORUN!"

Konu hakkında gazetemize konuşan bazı vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Hep aynı sorunlar, çözüm bulamıyoruz. Çocuklarımızı antrenman için uzak yerlere götürmek zorunda kalıyoruz, bazen de hiç götüremiyoruz. Bu şartlarda spor yapmaları mümkün değil."

Vatandaşlar ve sporcular, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden tesisle ilgili daha kalıcı çözümler ve şeffaf bilgilendirme bekliyor.