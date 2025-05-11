Çankaya Belediyesi, kadınların ekonomik yaşama daha güçlü katılımını desteklemek amacıyla Kadın Emeği Pazarı’nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in öncülüğünde başlatılan bu anlamlı girişimle, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünler, her hafta sonu ilçe halkıyla buluşacak.

Kadın Emeği Pazarı, bundan böyle her cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Pazarda el işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar pek çok emek ürünü yer alıyor. Kadın üreticiler, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Başkan Hüseyin Can Güner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çankaya’da kadınların her zaman yanındayız. Kadınlar el emeğiyle ürettiklerini gelire dönüştürüyor, hanelerimiz güçleniyor. Kadın Emeği Pazarı ile bu dayanışmayı büyütüyor, emeğin değerini hep birlikte yükseltiyoruz,” dedi.

Çankaya Belediyesi’nin bu girişimi, hem kadınların üretim gücünü görünür kılmayı hem de yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Tüm Çankayalılar ve Ankara halkı, kadın emeğini desteklemek için pazara davet ediliyor.