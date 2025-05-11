Dün yaşanan olayda Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Yasemin Şahinkaya arı sokması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay, arı alerjisinin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

OLAY NEYDİ?

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Oba Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Yasemin Şahinkaya'yı bir arı soktu. Genç kadın kısa sürede fenalaşınca yakınları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şahinkaya, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber ve yaşanan bu olay sonrası akıllarda şu soru oluştu arı sokması öldürür mü?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, Arı zehrine karşı alerjisi olan kişilerde anafilaksi denilen ciddi alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu tablo solunum yetmezliğine ve şoka neden olarak çok kısa sürede ölüme yol açabilir. Bu yüzden risk taşıyan kişilerin yanlarında mutlaka adrenalin otoenjektörü taşıması gerektiği söyleniyor.

Arı alerjisi olduğu bilinen bireyler mutlaka sağlık bilekliği takmalı.

Açık havada, özellikle yaz aylarında dikkatli olunmalı, tatlı yiyecek ve içecekler açıkta bırakılmamalı.

Alerjik bireyler, ilk sokma belirtilerinde hemen tıbbi yardım almalı.