Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz ay Giresun’da yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının devamı niteliğindeki 2025 yılının üçüncü EKK toplantısı, aynı gündemle bugün gerçekleştirilmiştir.

Küresel ticarette artan belirsizlik ve korumacılık eğilimleri, dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Tedarik zincirlerindeki dönüşüm, üretim merkezlerinin yeniden konumlanması, teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve dijitalleşmenin etkisiyle birlikte küresel ticaret yeni bir döneme girmiştir. Bu yeni dönemde ülkeleri için başarı; değişen koşullara hızlı uyum sağlama, dayanıklı bir ekonomi inşa etme ve rekabet güçlerini artırma becerilerine bağlı olacaktır.

Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ekonomimizin temellerini güçlendirme ve küresel rekabette güçlü bir oyuncu olmak adına; verimliliği artırmaya, yatırım ortamını iyileştirmeye ve ihracatı çeşitlendirmeye yönelik yapısal reformları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sağlam makroekonomik temeller üzerine inşa edilen, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarla ülkemizin bu süreci avantaja dönüştürme potansiyeli oldukça yüksektir.

Bu kapsamda bugünkü EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır:

Sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi planlanan tedbirler Kurul üyeleriyle detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Küresel ticaret politikalarındaki artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri karşısında, dış ticaret politikamıza stratejik bir çerçeve kazandırmak amacıyla izlenecek adımlar değerlendirilmiştir.

İşgücü piyasasındaki gelişmeler ve yeni nesil çalışma modelleri değerlendirilmiş, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir.

Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz."

Geçtiğimiz ay Giresun’da yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının devamı niteliğindeki 2025 yılının üçüncü EKK toplantısı, aynı gündemle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir.



Bugünkü toplantımızda;



• Sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı… pic.twitter.com/R3WG44sjyC Türk Kızılay’dan Anneler Günü kutlaması İçeriği Görüntüle May 11, 2025