Kızılcahamam Belediyespor, Süper Amatör Lig play-off yarışında Demetevler Karadenizgücü’nü 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Konu ile alakalı Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kızılcahamam Belediyespor’umuz, Süper Amatör Lig hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet daha aldı Demetevler Karadenizgücü karşısında 72. dakikada Baybora Başar’ın attığı golle 1-0 galip gelerek, playoff yolundaki avantajımızı pekiştirdik! Şimdi önümüzde iki zorlu maç var. Takımımızın bu başarıyı taçlandıracağına olan inancımız tam. Kızılcahamam’ın gücünü sahada bir kez daha gösterelim! Hedefe adım adım ilerleyen takımımıza başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Tüm taraftarlarımızı son iki maçta da tribünlerde buluşmaya ve takımımıza destek olmaya davet ediyorum."