Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Tekirler Mahallesinde vatandaşlarla yapılan yağmur duasına katılım sağladı.

"Rabbim edilen duaları yapılan hayırları kabul etsin inşallah"

Etkinlikte konuşan Başkan Güngör'ün ifadeleri şöyle: "Tekirler Mahallemizde Hacet Bayramına katılım sağladık. Rabbim edilen duaları yapılan hayırları kabul etsin inşallah. Başta mahalle muhtarımız olmak üzere bizleri çok güzel şekilde ağırlayan hemşehrilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Hacet Bayramı Nedir?

Hacet Bayramı, insanların dileklerinin (hacetlerinin) kabul olması için dua ettikleri, topluca kutlanan geleneksel bir bayramdır. Genellikle ilkbahar ya da yaz aylarında yapılır. Köyde ya da kasabada yaşayan insanlar bir araya gelir, kurban keser, yemekler yapar ve birlikte dua ederler. Bu bayramda insanlar bolluk, bereket, yağmur, sağlık gibi dileklerde bulunurlar.

Hacet Bayramı, dini bir bayram olmaktan çok, halk arasında yaygın olan bir gelenektir. Özellikle Anadolu’nun bazı bölgelerinde uzun yıllardır sürdürülür. İnsanlar bu günlerde hem Allah’a yakarır hem de sosyal dayanışma içinde olur.