Emlak sektörü, ilan platformu Sarı Sayfa’nın uyguladığı yüksek fiyat politikasına karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na iletilen şikayetlerin sayısı 10 bine ulaştı. Ancak yetkili kurumlar hâlâ sessiz. Bu sessizlik, emlak danışmanlarının tepkisini daha da büyüttü.

EMLAK DANIŞMANLARI İSYAN EDİYOR: TİCARET BAKANLIĞI SESSİZLİĞİNİ BOZMALI

Emlak danışmanlarının bir araya gelerek yüksek ilan ücretlerine karşı toplu başvuru yapmalarına rağmen, yetkililerden hala bir yanıt alınabilmiş değil. TEDB Başkanı Hakan Akçam, sürecin tıkanmasını eleştirerek şöyle konuştu: "10 bin emlak danışmanı haklarını arıyor ve hiçbir yanıt alamıyor. Ticaret Bakanlığı neden bu kadar sessiz? Emlak sektörünün tepkisini önemsemiyor mu? Sektör çalışanları bu haksız rekabet karşısında çaresiz bırakılmamalı."

Emlak sektörü temsilcileri, Sarı Sayfa’nın ilan ücretlerine yaptığı fahiş zamların işlerini sürdürülemez hale getirdiğini belirtiyor. 2020 yılında 200 ilan için 4 bin 500 TL ödenirken, bugün aynı sayıdaki ilan için 100 bin TL gibi astronomik ücretler talep ediliyor. Bu fiyat politikası küçük emlak ofislerini iflasın eşiğine sürüklüyor.

TİCARET BAKANLIĞI NEDEN SESSİZ, REKABET KURUMU NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR?

Şikayetlerin artmasına rağmen, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’nun konuya ilişkin somut bir adım atmaması, sektörde “tepkimiz görmezden mi geliniyor?” sorusunu gündeme getirdi. TEDB, çözüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

"Emlak danışmanları ve sektör temsilcileri, Rekabet Kurumu'na başvuru yaparak bu haksız fiyat politikalarına karşı seslerini duyurmalıdır. Yetkililer sessiz kalmaya devam ederse, daha büyük çaplı eylem planları kaçınılmaz olacaktır."

Gayrimenkul sektörünün en önemli ilan platformlarından biri olarak bilinen Sarı Sayfa’nın rekabeti baltalayan fiyat politikası, sektör çalışanlarını ve tüketicileri doğrudan mağdur ediyor. TEDB Başkanı Akçam, sektördeki tekelleşmenin önlenmesi için büyük holdinglerin devreye girmesi gerektiğini ve güçlü rakiplerin oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı’nın bu sessizliğe bir son vermesi ve Rekabet Kurumu’nun konuyu derhal inceleyerek gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Emlak danışmanları ise seslerinin duyulmasını bekliyor.

Akçam, emlak danışmanlarının toplumdaki önemine dikkat çekerek, onların sadece gayrimenkul işlemlerini yöneten kişiler değil, aynı zamanda tüketiciler için kritik bir rehber olduklarını vurguladı.

Akçam sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Emlak danışmanları, sadece satışa aracılık eden kişiler değildir. Onlar, insanların hayatlarındaki en büyük yatırımları güvenle gerçekleştirmelerini sağlayan uzmanlardır. Bölgesel piyasa bilgileri, gayrimenkul hukuku ve yatırım stratejileri konusundaki yetkinlikleri sayesinde, alıcı ve satıcılar için yol gösterici bir danışmanlık hizmeti sunuyorlar. Eğer emlak danışmanları bu şekilde baskı altına alınır ve sektörden çekilmek zorunda kalırlarsa, bu sadece bizi değil, doğrudan tüketicileri de mağdur eder. Kontrolsüz fiyat artışları ve güven ortamının kaybolması, herkes için büyük bir risk oluşturur. Gayrimenkul sektörünün sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için emlak danışmanlarının haklarının korunması şarttır.”