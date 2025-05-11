Anneler Günü’nde, Türkiye’de kadınların yaşam hakkını tehdit eden acı gerçek bir kez daha gözler önüne serildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı güncel verilere göre, 2025 yılının ilk beş ayında toplam 153 kadın öldürüldü, 106 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Kadınların çoğu evlerinde ya da sokakta öldürüldü. Cinayetlerin çoğunda ateşli silahlar kullanıldı. En sık rastlanan öldürülme nedenleri ise kadınların boşanmak istemesi, evlenmeyi ya da barışmayı reddetmesi gibi kararlar almaları oldu. Bu da kadınların sadece yaşama değil, kendi kaderlerini tayin etme haklarının da erkekler tarafından ellerinden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadınlar yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor!

Cinayetlerin failleri büyük oranda kadınların en yakınındaki erkekler oldu. Eski eş, eski sevgili, koca, oğul, baba gibi erkekler tarafından kadınlar katledildi. Bazı vakalarda ise öldürülme nedenleri tespit edilemedi, bu da cinayetlerin yeterince araştırılmadığını ve birçok olayın karanlıkta kaldığını ortaya koydu.

Bugün, Anneler Günü’nde birçok evde anne eksik. Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak yeniden gündeme geliyor.