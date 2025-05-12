Kızılcahamam Belediyesi, Ankara Bilim Üniversitesi'nden gelen öğrencilere ilçenin doğal ve tarihi zenginliklerini tanıttı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite Öğrencilerine İlçemizi Tanıttık, Doğa ve Tarih Dolu Bir Gün Geçirdik Ankara Bilim Üniversitesi’ne ait çeşitli fakültelerden gelen ve çoğunluğu yabancı olan öğrencilerimizi ilçemizde misafir ettik. Doğal güzelliklerimizden tarihi mirasımıza uzanan bir keşif yolculuğunda gençlerimizle birlikteydik. Sıfır Atık Bahçesi ile çevre bilincini, Millet Bahçesi ile huzuru, Jeopark Müzesi ile bölgenin jeolojik zenginliğini, Abacı Peribacaları ve Karagöl ile eşsiz doğal güzelliklerimizi tanıttık. Gençlerimizin bilgi dolu bu geziden keyif almış olmalarını diliyor, onları her zaman ilçemizde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz."

Üniversite Öğrencilerine İlçemizi Tanıttık, Doğa ve Tarih Dolu Bir Gün Geçirdik



Ankara Bilim Üniversitesi’ne ait çeşitli fakültelerden gelen ve çoğunluğu yabancı olan öğrencilerimizi ilçemizde misafir ettik. Doğal güzelliklerimizden tarihi mirasımıza uzanan bir keşif… pic.twitter.com/pnOiBRZoop — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) May 11, 2025