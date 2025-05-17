Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 78 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunuyor.

Eyüpspor Ligde 6. Sırada

Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, şu anda 6. sırada yer alıyor.

Bu iki takım, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe’de 4 Eksik, 3 Oyuncu Kart Sınırında

Eksik oyuncular:

Allan Saint-Maximin (sakat)

Mert Hakan Yandaş (sakat)

Sofyan Amrabat (sarı kart cezalısı)

İsmail Yüksek (sarı kart cezalısı)

Kart sınırındakiler:

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Djiku

İrfan Can Kahveci

Bu oyuncular, Eyüpspor karşısında kart görmeleri halinde, sonraki hafta Atakaş Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Jose Mourinho’dan Rotasyon Mesajı

Zirve yarışında rakibinin gerisinde kalan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho, Eyüpspor maçına rotasyonlu bir 11’le çıkmayı planlıyor. Portekizli çalıştırıcının, forma şansı bulamayan yedek oyunculara şans vermesi bekleniyor.