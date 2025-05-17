Altınordu, Batman Petrolspor ile 22 Mayıs Perşembe günü evinde oynayacağı ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Rövanş karşılaşması ise 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da yapılacak. Altınordu, Batman Petrolspor'u elediği takdirde, 1. Lig için finale yükselmiş olacak. Eğer finale kalırlarsa, Vanspor ile Elazığspor arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacaklar.

Teknik Direktör Namet Ateş: "Adım Adım İlerliyoruz"

Altınordu'nun Teknik Direktörü Namet Ateş, oyuncularını tebrik ederek, "Adım adım ilerliyoruz. Önce Adana 01 FK'yı, ardından Kastamonuspor'u eledik. Şimdiki rakibimiz Batman Petrolspor. O maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Altınordu'nun Play-Off Başarısı ve Hedefi

Altınordu, Play-Off ilk turunda Adana 01 FK'yı seri penaltı atışları ile eleyip, ardından Kastamonuspor'u 3. tura geçerek saf dışı bırakmayı başardı. Şimdi, Batman Petrolspor'u geçerek 1. Lig için finale yükselme hedefini sürdürüyor. İzmir ekibi, bir adım daha atarak 1. Lig yolunda önemli bir fırsat yakalayabilir.