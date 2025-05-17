Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, Alanya'dan 3 puanla dönerek 3. sıradaki yerini korumak istiyor.

Beşiktaş Son Dönemde Formda

Beşiktaş, Süper Lig’de son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçti. Bu sezon toplamda 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet elde eden Kara Kartal, 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

Alanyaspor Düşme Hattının Hemen Üstünde

Ev sahibi Alanyaspor, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet ile 38 puana sahip olan Akdeniz ekibi, 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ta 3 Eksik, 4 Oyuncu Kart Sınırında

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu, Alex Oxlade-Chamberlain, ve ailesel nedenlerle forma giymeyecek Gedson Fernandes, Alanyaspor karşısında kadroda yer almayacak.

Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, bu hafta takımla çalışmalara başladı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’den forma bekliyor.

Uzun süredir sakatlığı süren Bakhtiyor Zaynutdinov da kadro dışında kalacak.

Sarı kart ceza sınırındaki oyuncular:

Ersin Destanoğlu

Semih Kılıçsoy

Ciro Immobile

Emirhan Topçu (sakat olsa da listede yer alıyor)

Bu oyuncular kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Mert Günok Geri Dönüyor

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, sarı kart cezasını tamamladı. Solskjaer’in görev vermesi halinde Mert, Alanyaspor karşısında yeniden 11’deki yerini alacak.