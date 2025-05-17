Yetkililer, en büyük yıkımın Clayton ve çevresinde yaşandığını bildirirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gece Saatlerinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Fırtınanın ardından şehirde gece saatleri için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Kent yetkilileri, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Spencer: “Önceliğimiz Hayat Kurtarmak”

St. Louis Belediye Başkanı Cara Spencer, yaşanan felaketle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Önümüzdeki günlerde yapmamız gereken çok iş olacak. Hiç şüphe yok. Ancak bu gece önceliğimiz hayat kurtarmak, insanları güvende tutmak ve topluluğumuzun yas tutmasına olanak sağlamak.”

Spencer ayrıca, fırtınanın cep telefonu altyapısını da etkilediğini belirterek, acil durumlar dışında telefon kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.