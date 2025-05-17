Çankaya Belediyesi’nin amatör tiyatroya destek vermek amacıyla kurduğu Semt Tiyatroları, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yıldız Semt Tiyatrosu, yeni oyunu “40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra” ile izleyicilerin karşısında.

“Sanatın Kalbi Çankaya” sloganıyla amatör yetenekleri sahneye taşıyan projelerden biri olan Yıldız Semt Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Doğan Güneş oturuyor.

Kabare Tiyatrosu ve Aziz Nesin Eseri Bir Arada

“40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra”, Devekuşu Kabare Tiyatrosu’na ait üç skeç ile Aziz Nesin’in bir öyküsünü bir araya getiriyor. Toplumsal olaylara ve bireylere farklı bir perspektiften yaklaşan yapım, eleştirel mizahı ön plana çıkarıyor. Oyun boyunca günlük yaşamda karşılaşılan aksaklıklar ve sosyal sorunlar, karakterler aracılığıyla hiciv ve ironi ile işleniyor.

Bellek Tazeleten Sorgulayıcı Anlatım

Yapım, seyirciyi hem düşündüren hem de güldüren bir yolculuğa çıkarıyor. Oyun, 40 yıl öncesi ile günümüz arasında toplumsal gelişmeleri sorgularken, geçmişin hatırlanmasını ve belleğin tazelenmesini amaçlıyor.

Çankaya Belediyesi’nin kültür-sanat alanındaki destekleriyle hayata geçirilen semt tiyatroları, yerel sanat üretimini teşvik etmenin yanı sıra toplumda sanatsal farkındalık yaratmayı sürdürüyor.