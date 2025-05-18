Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek zirve yolunda önemli bir adım daha attı. Bu galibiyetle, Sarı-Kırmızılılar ligdeki 28. galibiyetini alarak 87 puana yükseldi. Kayserispor ise deplasmanda aldığı bu yenilgiyle 31 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor’u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılılar güçlü oyununu skora da yansıttı.

Maçın Golleri ve Öne Çıkan Anlar

Galatasaray maça hızlı başlayarak, 26. dakikada Victor Osimhen’in kafa golüyle öne geçti. Torreira’nın ortasında topu kafayla ağlara gönderen Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın şık golüyle farkı 2’ye çıkardı. Barış, Sara’nın kornerden yaptığı ortayı iyi değerlendirerek topu filelere gönderdi.

İlk yarı, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı ve Muslera'nın Penaltı Golü

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, Kayserispor’a gol şansı tanımadı. 87. dakikada, VAR incelemesi sonucunda Galatasaray penaltı kazandı. Penaltıyı Fernando Muslera kullandı ve topu ağlarla buluşturdu, böylece fark 3-0’a çıktı.

Sonuç: 3-0’lık Galatasaray Zaferi

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, karşılaşma 3-0 Galatasaray’ın galibiyetiyle tamamlandı. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, 87 puana yükselerek şampiyonluk yolunda iddialı bir konumda kaldı. Kayserispor ise 31 puanda kalarak, alt sıralardaki yerini korudu.

Goller

26’ Osimhen, 29’ Barış Alper Yılmaz, 89’ Muslera (penaltı)