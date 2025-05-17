Kritik Eksi̇kler Can Sıkıyor

Kaleci Kerem ve stoper Ondrej Celustka, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Sarı kart cezalısı forvet Taulant Seferi de zorlu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Morais: “Taraftarımızın Gücüyle Kazanacağız”

Portekizli teknik direktör Jose Morais, karşılaşma öncesi umut dolu konuştu:

“Trabzonspor ile deplasmanda iki zorlu maç oynadık ve kazanma şansımız vardı. Şimdi evimizde taraftarımızın desteğiyle bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Takımım her geçen gün gelişiyor, bu maçta da sahaya kazanmak için çıkacağız.”

Kümede Kalma Yolunda Son Viraj!

Bodrum FK, 35 puanla averajla 17. sırada bulunuyor ve ligde kalmak için mutlak galibiyet arıyor.

Trabzonspor ise sezonu ilk 3 içinde tamamlama hedefinde.

Tarih: 19 Mayıs Pazar

Saat: 19.00

Stad: Bodrum İlçe Stadı

Hakem: Çağdaş Altay