Avrupa yolunda kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda sakatlıklar can sıkıyor.

Isaac Solet, Doğan Erdoğan, Djalma Silva ve İsmail Köybaşı, kadroda yer almayacak.

Brezilyalı forvet Juan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Kuyru Matsuki ve Novatus Miroshi ise iyileşti; teknik direktör Stanimir Stoilov görev verirse sahada olacaklar.

Avrupa Şansı Sürüyor, Kritik 90 Dakika

Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Hatayspor karşısında evinde 1-1'lik beraberlikle büyük bir fırsat kaçıran Göztepe, bu kez şansını devam ettirmek istiyor.

47 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, galip gelerek üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 40 puanla 14. sırada ve düşme tehlikesini henüz atlatabilmiş değil.

Stoilov: "Kazanmak Zorundayız"

Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu deplasman öncesi yaptığı açıklamada,

“Avrupa kupası hedefimiz için bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Eksiklerimiz var ama sahada sonuna kadar savaşacağız.”

ifadelerini kullandı.