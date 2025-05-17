Kadroda 7 Deneyimli İsim Vardı, 2’si Gidecek

İzmir temsilcisinin kadrosunda yer alan 2000 doğumlu ve üstü 7 futbolcu şunlar:

Murat Berkan

Özgür

Ozan Evrim

Sefa

Ceyhun

Deniz Altınordu, TFF 2. Lig Play-Off'ta 3. tura çıktı İçeriği Görüntüle

Murat Uluç

TFF'nin yaş sınırı kararının resmiyet kazanmasıyla birlikte Altay, bu 7 isimden 2’siyle yollarını ayırmak zorunda kalacak. Zaten transfer yasağı sebebiyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar, şimdi mevcut oyuncu havuzunu da daraltmakla karşı karşıya.

Transfer Yapamayan Altay, İç Transferde Krizle Karşı Karşıya

Maddi zorluklar nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Altay, yeni sezona altyapı ve mevcut kadrodan çıkaracağı isimlerle hazırlanmak zorunda. Ancak yaş kontenjanı sınırı, kulübü iç transferde de zora soktu. Teknik heyet ve yönetimin, hangi oyuncularla yola devam edileceğine dair kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.