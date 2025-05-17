Manisaspor için Tarık Almış Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonluk töreninde, kupayı Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, takım kaptanına teslim etti. Törene Manisaspor Kulüp Başkanı Gencay Esendağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Taraftar ve Futbolculardan Büyük Coşku

Kupayla birlikte sahada hatıra fotoğrafı çektiren Manisasporlu futbolcular, namağlup şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarının şehir merkezinde de devam edeceği açıklandı. Siyah-beyazlı camia, yıllar sonra yeniden BAL’a dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Manisaspor’un Yeniden Doğuşu

Geçmişte Süper Lig’de de mücadele etmiş köklü kulüplerden biri olan Manisaspor, zor yılların ardından önemli bir geri dönüşe imza attı. Süper Amatör Lig’de namağlup şampiyon olarak yeniden yükselişe geçen kulüp, Bölgesel Amatör Lig’de de başarı hedefliyor.