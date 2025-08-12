Badınca Mahallesi'ndeki bir tarlada dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında alevler, makilik alana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi, 1 iş makinesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları için bölgeye gönderilin TIR'ın dorsesindeki iş makinesi yola devrildi. Yan yatan iş makinesi ekipler tarafından kaldırıldı. Vatandaşlar da su tankerleri ile alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın karmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verildi. Alevlere gece boyunca müdahale karadan yapıldı.

Günün ilk ışıklarıyla hava unsurları tekrar çalışmaya başladı. Alevler 16 saatlik çaba sonucunda saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)