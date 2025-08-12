E-ticaret devi Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre, kampanya Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle hayata geçirildi. Kampanya, e-Devlet üzerinden başvuruları onaylanan ve “Nikah Onayı Bekleniyor” aşamasına gelen gençler için geçerli olacak.

5.000 TL İndirim Hangi Ürünlerde Geçerli?

İndirim, mobilya, ev dekorasyonu, mutfak aletleri, giyim, ev gereçleri ve elektronik dahil olmak üzere birçok kategoride geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen gençler, e-Devlet başvurusunun ardından kendilerine özel indirim kodunu alacak ve bu kodu Trendyol’daki ilgili kampanya sayfasında kullanabilecek.

Kampanya Şartları ve Detaylar

Kampanya, yalnızca Evlilik Destek Paketi başvurusu olumlu sonuçlanan çiftler için geçerli

Kod doğrulaması Trendyol’un “Evlilik Destek Kampanyası” sayfası üzerinden yapılacak

Sepet toplamı diğer indirimlerden sonra 30.000 TL ve üzeri olmalı

İndirim tutarı otomatik olarak 5.000 TL olarak sepete yansıtılacak

Trendyol'dan Açıklama

“Aile ve Gençlik Fonu’nun sunduğu desteklerle gençlerin evlilik yolculuğuna katkı sunmayı amaçlayan bu proje kapsamında, ev kurma heyecanı yaşayan genç çiftlerin yanında olmaktan mutluyuz.”