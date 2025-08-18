Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün Turan Mahallesi Uray Sokak’taki bir şarküteride yaşanan bıçaklı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu belirtilen Mülayim P., tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Kadın çalışan, olayın kargaşasından yararlanarak iş yerinden kaçtı.

Olayı duyan çevredekiler, Mülayim P.’yi yakalayıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mülayim P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kısa süreliğine hastaneden kaçan şüpheli, Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle bıçak etkisiz hale getirildi ve Mülayim P. gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Şarküteriye girerek kadına bıçakla saldıran Mülayim P.’nin görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kadına bıçak çektiği, kadının kaçmaya çalıştığı ve başına vurulduğu anlar yer alıyor. Kadın çalışanın “Kurtarın beni” diye bağırdığı sesler de kameraya yansıdı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mülayim P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüphelinin serbest bırakılmasının ardından kadın çalışanın yakınları ve vatandaşlar, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.