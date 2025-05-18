Ülker Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın ilk yarısında baskılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 32. dakikada En-Nesyri’nin golüyle öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fred’in pasında Tadic’in kale önüne çevirdiği topa altıpas içinde kafayla dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk yarının sonlarına doğru Mert Müldür’ün kafa vuruşunda Eyüpspor’dan Ampem topu çizgiden çıkararak farkın açılmasını önledi. İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Eyüpspor oldu. 48. dakikada Emre Mor’un hazırladığı pozisyonda Thiam’ın vuruşu auta gitti. 60. dakikada Fenerbahçe’nin yakaladığı net pozisyonda, Oğuz Aydın’ın şutunu kaleci Berke Özer kurtardı.

84. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Tadic’in pasıyla ceza sahasına giren Edin Dzeko, rakibini geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Maçın son dakikalarında Eyüpspor farkı bire indirmeyi başardı. 90+4. dakikada Caner Erkin’in ortasında Livakovic’ten dönen topu Umut Meraş ağlara gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.