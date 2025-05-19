Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan’da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detaylar, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Zelenskiy ile Vance’in, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik İstanbul’da düzenlenen barış müzakereleri ile cephedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Tarafların ayrıca ABD ile Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Zelenskiy’in, ABD Başkanı Donald Trump’a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği tekliflerini içeren bir mektup gönderdiği de açıklamada yer aldı.

Zelenskiy’nin, Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Papa 14. Leo için düzenlenen törene katılmak üzere Vatikan’da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.