Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen tarımsal destek programı kapsamında, Kalecikli çiftçilere %50 hibeli sebze fidesi desteği sağlandı.

18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da ABB Kalecik Fen İşleri Şantiyesi’nde gerçekleşen programda, üreticilere çeşitli sebze fideleri dağıtıldı.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle %50 hibeli sebze fidesi desteğimizi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizle bir araya gelen Başkanımız, üreticilerimize bereketli sezonlar diledi."

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle %50 hibeli sebze fidesi desteğimizi gerçekleştirdik.



Çiftçilerimizle bir araya gelen Başkanımız, üreticilerimize bereketli sezonlar diledi. 🌱 pic.twitter.com/jE7pJLxKc8 — Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) May 18, 2025