Kalecik Belediyesi, yaz tatilinde sınava girecek ortaöğretim ve lise öğrencilerinin dersten kopmaması için ve öğrendiklerini unutmaması için tatil boyunca kurs verecek. Okulların yakında tatile girecek olmasından kaynaklı seneye LGS ve AYT- TYT sınavına girecek olan öğrencilerin tatili verimli geçirmesi açısından hayata geçirildi.

"Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz"

Kalecik Belediyesi'nin konuya ilişkin ifadeleri ise şöyle: "Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz! Kurs Gruplarımız: 5, 6, 7. Sınıflar: Okula Hazırlık 8. Sınıflar: LGS Hazırlık Lise Grubu: TYT-AYT Hazırlık KPSS Hazırlık Kursudur." şeklinde konuştu.