İsrail savaş uçakları, İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi’ni hedef aldı. İran devlet televizyonu saldırıyı doğrularken, tesisten yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi. İranlı yetkililer tesisin ciddi şekilde zarar gördüğünü ancak radyasyon sızıntısı yaşanmadığını ifade etti.

İsrail ordusu, 200 uçakla 100’den fazla hedefin vurulduğunu ve saldırının İran’ın nükleer kapasitesini engellemeye yönelik olduğunu duyurdu. İran, saldırıya misilleme yapılacağını ve İsrail’in “ağır bedel ödeyeceğini” belirtti.

Saldırı, bölgesel tansiyonu artırırken, ABD doğrudan dahil olmadığını ancak gelişmeleri yakından izlediğini bildirdi. Irak ve Ürdün hava sahalarını kapattı, petrol fiyatları %7’nin üzerinde yükseldi.