Başkan Acar sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin bağımsızlık mücadelesine giden yolun başlangıcıdır. Vatan aşkıyla tek vücut olarak harekete geçtiğimiz ve milli mücadele ruhuyla zaferin başlangıcı olan bu tarih, istiklal mücadelemizin sembolüdür.🇹🇷 Bu önemli günün, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi geleceğimizin teminatı gençlerimize verilmesi gereken önemin de göstergesidir. Gençlerimizin vatanına sahip çıkacağına, bu toprakların nasıl kazanıldığını hiç unutmadan aziz vatanımızı koruyacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygularla, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum."

19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin bağımsızlık mücadelesine giden yolun başlangıcıdır. Vatan aşkıyla tek vücut olarak harekete geçtiğimiz ve milli mücadele ruhuyla zaferin başlangıcı olan bu tarih, istiklal mücadelemizin sembolüdür.🇹🇷



Bu önemli günün, Gençlik ve Spor Bayramı… pic.twitter.com/rqW8dGx32y — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) May 18, 2025