Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı bu anlamlı gün, "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Bir ulusun yeniden doğuşunun, bağımsızlık ateşinin kıvılcımı bu tarihte Samsun’da çakıldı. O gün, sadece bir geminin kıyıya yanaşması değildi; umutların, cesaretin ve geleceğin yola çıkışıydı. Bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor; gençlere bırakılan en değerli mirasın, bağımsızlığın ve çağdaşlığın simgesi olarak yaşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 106 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak işgal altındaki bir milleti ayağa kaldırdığı bu tarih, yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda bir dirilişin sembolü olarak hafızalarda yaşıyor.

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs sabahı Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak bastığında, Anadolu toprakları fiilen işgal altındaydı. Umutsuzluk içindeki halkın kaderini değiştirecek o ilk adım, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin fitilini ateşledi. 19 Mayıs, milletin kendi kaderini eline aldığı, boyun eğmeyi reddettiği ve direnişi örgütlemeye başladığı gündür.

Atatürk, bu tarihi "benim doğum günüm" diyerek simgeselleştirmiş; gençliğe olan güvenini göstermek için de 19 Mayıs’ı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmiştir. Bu adım, cumhuriyetin temellerinin yalnızca silahla değil, bilinçle, inançla ve umutla atıldığının göstergesidir.

Her 19 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında gençler, öğretmenler ve yurttaşlar, geçmişin izinden yürüyerek geleceğe sahip çıkıyor. Ancak bugün sadece bir bayram değil; aynı zamanda bir hatırlama, bir sorumluluk alma günüdür.

Bir Milletin Uyanışı

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonrası fiilen işgal altında olduğu bir dönemde, 38 yaşındaki Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıktı ve 19 Mayıs sabahı Samsun’a ulaştı. Bu adım, Anadolu’da örgütlü bir direnişin başlangıcı oldu. Devamında gerçekleşen Erzurum ve Sivas Kongreleri, halkın iradesine dayalı bir yönetim anlayışının temellerini attı.

Mustafa Kemal Paşa bu günü yıllar sonra şöyle tanımladı:

“Benim doğum günüm 19 Mayıs’tır.”

19 Mayıs Nasıl Bayram Oldu?

Atatürk, Türk gençliğine duyduğu güvenin simgesi olarak 19 Mayıs’ı geleceğin teminatı olan gençlere armağan etti. Bu tarih ilk kez 1926 yılında Gazi Günü olarak kutlandı. Daha sonra 1938 yılında çıkarılan bir kanunla, “Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı. Atatürk’ün 1937’de Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılması, bu tarihe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Atatürk’ün vefatından sonra, 1981 yılında – Atatürk’ün 100. doğum yılı dolayısıyla – bayramın ismi resmî olarak “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirildi. O günden bu yana her 19 Mayıs’ta, Türkiye’nin dört bir yanında törenler, yürüyüşler, spor etkinlikleri ve gençlik programları düzenleniyor.

Bir Günden Daha Fazlası

19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, bağımsızlık yolunda ilk adımın atıldığı gündür. Aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin, çağdaşlaşma hedefinin ve ortak bir geleceğe duyulan inancın da sembolüdür.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ağır yenilgi aldı, Sevr Antlaşması ile toprakları işgal altında kaldı. İstanbul yönetimi zayıf, halk umutsuzdu.

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’daki karışıklıkları bastırmak ve İstanbul hükümetinin kontrolünü sağlamak üzere, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderildi.

Mustafa Kemal ve heyeti, gizlilik içinde İstanbul’dan hareket etti. 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaştılar.

Mustafa Kemal, Samsun’da yerel yöneticiler, subaylar ve halkla buluştu. İşgallere karşı milli direnişin tohumları atıldı.

22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasıyla Milli mücadelenin gerekliliği ve ulusun kendi kaderini tayin hakkı kamuoyuna duyuruldu. Bu belge, kurtuluş savaşının manifesto niteliğinde.

1919'da Sivas ve Erzurum Kongreleri'nde Anadolu’daki direniş güçleri bir araya gelerek ulusal birliği sağladı, işgalcilere karşı ortak strateji belirlendi.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve milli mücadele merkezi haline geldi.

19 Mayıs Nasıl “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Oldu?



Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919’un, "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanma süreci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvenin sembolü olarak şekillendi.

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatması, modern Türkiye tarihinin dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu tarih, ilerleyen yıllarda yalnızca bir askeri hareketin başlangıcı değil; aynı zamanda halkın bağımsızlık iradesinin doğuş günü olarak anılmaya başlandı.

İlk Kutlamalar Samsun’da Başladı

19 Mayıs, ilk kez 1926 yılında “Gazi Günü” adıyla Samsun’da yerel düzeyde kutlandı. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışının 7. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, halkın yoğun ilgisini gördü. Bu kutlamalar, 1930’lu yıllarda ülke genelinde yayılan gençlik ve spor hareketleriyle birlikte daha geniş bir çerçevede değerlendirilmeye başlandı.

1935’te Spor Bayramı, 1938’de Resmî Bayram

1935 yılında, 19 Mayıs “Gençlik ve Spor Bayramı” adıyla ülke genelinde kutlanmaya başlandı. Özellikle İstanbul’daki stadyum etkinlikleri büyük yankı uyandırdı. Atatürk’ün de katıldığı kutlamalar, gençliğe olan güvenin bir yansıması olarak değerlendirildi.

4 Mayıs 1938’de çıkarılan bir yasa ile 19 Mayıs, resmî bayram ilan edildi. Atatürk, hastalığına rağmen aynı yılki kutlamalara katılarak gençlere duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

1981’de Atatürk’ü Anma Boyutu Eklendi

Atatürk’ün 100. doğum yılı olan 1981’de, 19 Mayıs’ın adı resmî olarak “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” şeklinde değiştirildi. Böylece hem bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı hem de Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği değerlerin sembolü olarak bu günün anlamı daha da güçlendi.

Bugün Hâlâ Aynı Ruhla Kutlanıyor

19 Mayıs, her yıl Türkiye’nin dört bir yanında törenler, yürüyüşler, konserler ve spor karşılaşmalarıyla kutlanıyor. Gençler, Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’e sahip çıkarken, 106 yıl önce atılan o ilk adımın ruhunu yaşatmaya devam ediyor.