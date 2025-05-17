Faruk Koca, 24 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“MKE Ankaragücü başkanlığına aday olacak kişi, 500 milyon TL’yi kulübün kasasına koyabileceğini genel kurula ikna ederse, biz de destek veririz. Kulübümüz için fedakârlık yapmaya hazırız.”

Koca, daha önceki başkanlık döneminde 40 milyon Euro’luk borcu üstlenerek göreve başladıklarını hatırlattı.

Kulübün Net Borcu 20 Milyon Dolar

Faruk Koca, Ankaragücü’nün mevcut borcuna dair net tabloyu da açıkladı:

Transfer yasağına neden olan borç: 91 milyon TL

Futbolcu ve personel alacakları: 270 milyon TL

Toplam borç (şahsi alacaklar hariç): 20 milyon dolar

“Kulübün şu anki net borcu 20 milyon dolardır. Bunun dışında herhangi bir borç yoktur. Aksi yönde yapılan açıklamalar art niyetlidir.”

11 Ayda 860 Milyon TL'lik Destek

Mevcut başkan İsmail Mert Fırat’ın, görev süresi boyunca kulübe 860 milyon TL destek verdiğini belirten Koca, bu miktarın %80’inin kişisel kaynaklardan sağlandığını ifade etti. Koca ayrıca, Fırat’ın olağanüstü kongrede aday olmayacağını da sözlerine ekledi.