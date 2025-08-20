ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, 7-21 Temmuz'da 18 yaş üstü 1002 ABD'linin katılımıyla alkol tüketimine ilişkin anket yaptı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 54'ü alkol tükettiklerini belirtti. Bunun, 1939'dan bu yana yani son 86 yıldır Gallup'un elde ettiği verilerin en düşük seviyesi olduğu ifade edildi.

Yetişkin katılımcıların yüzde 53'ü, orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu ifade etti. 2015'te yapılan ankette bu oran, yüzde 28'di.

Genç yetişkin kategorisindeki 18-34 yaşlarındaki katılımcıların yüzde 66'sı orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğu görüşünü paylaştı. 2015'te yapılan ankette bu yaş grubundaki katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı bu görüşe sahipti.

55 yaş üstü yetişkinlerin yarısına yakını, orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtirken 2015'teki ankette bu oran yüzde 22'ydi.