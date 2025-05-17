Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, 12 Nisan Hemşireler Haftasında sağlık personellerini ziyaret etti. Bu özel günde sağlık personellerinin istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Koçak, personelle vakit geçirdi.

Şereflikoçhisar Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Koçak, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Orhan Küçük ve sağlık personellerimizle birlikte Hemşireler Haftası nedeniyle sağlığın sessiz kahramanları kıymetli hemşirelerimizi ziyaret ederek, günün anısına hediyelerimizi takdim ettik." ifadeleri kullanıldı.