Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eğitimin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “16 yıldır çağdaş eğitimi güçlendirmek için pek çok projeyi hayata geçirdik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Çocuklarımızın eğitim süreçlerini kolaylaştırmak için her türlü desteği sürdüreceğiz” dedi.

Kırtasiye yardımı başvuruları 20 Ağustos’ta başladı ve 22 Ağustos tarihine kadar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yardım yalnızca ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayacak.

Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yenimahalle’de ikamet etmek ve hane gelirinin asgari ücret ya da altında olması gerekiyor. Adayların öğrenci belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, hanede yaşayan kişilere dair belge ve 18 yaş üstü bireyler için barkodlu SGK dökümü ile başvurularını tamamlaması gerekecek.