Altınköy ailesine “Benek” isimli sevimli bir yavru katıldı. Müzenin kızıl geyiklerinden biri dünyaya getirdiği yavruyla hem müze görevlilerinin hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Minik benekleriyle dikkati çeken yavruya, ziyarete gelen çocukların önerisiyle “Benek” ismi verildi.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, müzede doğal yaşamın giderek zenginleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Tiryaki, “Müzemizde 8 dişi ve 3 erkek geyiğimiz vardı, son olarak bir yavrumuz daha dünyaya geldi. Kızıl geyik ailemiz büyüyor, bu da bizi çok sevindiriyor. Altınköy, keklikten tavus kuşuna, koyundan ceylana kadar birçok hayvana da yuva oluyor. Dünyaya gelen yavrular bizleri hem heyecanlandırıyor hem de tatlı bir telaş oluşturuyor” dedi.

Geyiğin ismini çocukların seçtiğini dile getiren Tiryaki, “Ziyarete gelen çocuklarımız yavrumuza üzerindeki beneklerden dolayı ‘Benek’ diyordu. Biz de bu güzel ismi kalıcı hale getirdik. İnşallah yavrumuz sağlıklı ve uzun bir ömür sürer” ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi veteriner hekimlerinin, Altınköy’deki tüm canlılara gözleri gibi baktığını da vurgulayan Tiryaki, “Hayvanlarımızın düzenli bakımı yapılıyor. Geyiklerimizin sürekli yavrulaması, onların sağlıklı ve mutlu olduklarının göstergesi” dedi.

Başkan Tiryaki, Ankaralıları Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ederek, “Çocuklar burada birçok hayvanı yakından tanıma imkânı buluyor. Herkesi yavru geyiğimiz Benek’i görmek için müzemize bekliyoruz” diye konuştu.