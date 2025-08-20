İlçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak için imar yolu çalışmalarına hız verdi. Açılan yollar sayesinde vatandaşların evlerine ve iş yerlerine daha rahat ulaşması hedefleniyor.

Pursaklar’ın her geçen gün büyüyen ve ilgi gören bir ilçe olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hemşehrilerimizin istedikleri noktaya kolaylıkla ulaşabilmeleri için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Açtığımız yeni yollar, ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Kısa sürede tamamlanacak çalışmaların ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Çetin, ilçede ulaşım ağını zenginleştirmek ve alternatif güzergâhları artırmak için yatırımların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.