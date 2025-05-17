Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, krizlerin ortasında yalnızca tarafları değil, aynı zamanda gönülleri de bir araya getiriyor. Barış için el uzatıyor, umudu yeşertiyor ve çözümün bir parçası oluyoruz.”

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve vizyoner liderliğinde, diplomasiyi temel alan, karşılıklı anlayışa dayanan ve adalet merkezli bir dış politika izlediğini kaydeden Altun, şöyle devam etti:

“Hem bölgemizde hem de küresel düzlemde, güvenilir bir arabulucu ve barış diplomasisinin öncü savunucusu olarak varlık gösteriyoruz. Barış, adalet ve istikrar için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Altun’un paylaşımı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve yumuşak güç stratejisi çerçevesinde geniş yankı buldu.