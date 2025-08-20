Ankara’nın 54’üncü kardeş kenti, Endonezya’nın başkenti Cakarta oluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno arasında “Cakarta İş Birliği Niyet Beyanı” imzalandı. ABB Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen törene Endonezya Büyükelçisi Ahmad Rizal Purnama ve heyetler de katıldı.

İmza töreninde konuşan Mansur Yavaş, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı, Endonezya’nın bağımsızlığının ise 80. yılı dolayısıyla imzalanan bu protokolün önemine dikkat çekti. Yavaş, “Bu anlaşma ile inşallah iki başkent olarak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Belediyecilik alanında edindiğimiz bilgi birikimlerini paylaşacak, kültürel iş birlikleriyle halklarımızı birbirine daha da yakınlaştıracağız” dedi.

'Ticaret Ve Sanayi Alanında Bir Araya Geleceğiz'

Yavaş, iki şehir arasındaki ticaret hacminin de artırılacağına vurgu yaparak, “Ticaret ve sanayi odalarımızın öncülüğünde iş insanlarımızı bir araya getirecek faaliyetler düzenleyeceğiz. Bugünkü iş forumunun, 2.8 milyar dolarlık iş hacmini çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno ise Ankara halkına teşekkür ederek, “İki şehrin ilişkilerini pekiştirmekten büyük bir onur duymaktayız. Amacımız karşılıklı saygıyı güçlendirmek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaktır” diye konuştu.

Protokol kapsamında, Ankara ve Cakarta arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca belediyecilik, kültür, turizm, spor, bilim ve yatırım alanlarında iş birlikleri yapılacak.