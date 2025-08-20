TBMM'de "Terörsüz Türkiye" İle kurulan Milli Birlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda Cumartesi Anneleri dinlendi. 1984 yılında faili bir şekilde kaybolan öğretmen Hayrettin Eren'i kız kardeşi İkbal Eren Yarıcı konuştu. İkbal Eren Yarıcı'nın ağabeyinin bir gece yarısı evinden alındığını ve bir daha haber almadıklarını söyledi.

Bestan Tosun babasının 1995 yılında polis tarafından göz altına alındıktan sonra bir daha haber almadıklarını babasının kaybolması sürecini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra, Namık Ocak ve Cumartesi Anneleri adına Nezahat Teker konuştu. Nezahat Teker, Türkçeyi az bildiğini, Kürtçe konuşursa konuyu daha iyi anlayacağını söyledi. Bunun üzerine DEM Milletvekilleri Nezahat Teker'e Kürtçe konuşması gerektiğini söylediler.

Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş kabul etmedi.